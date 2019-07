Fiorentina, Pradè: «No a Balotelli e Rafinha. Chiesa capisca»

Le dichiarazioni del direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, sul mercato del club viola. Ecco le sue parole

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha fatto il punto sul mercato dei viola dopo la gara con il Benfica: «Lirola ci piace. Abbiamo dei giocatori che possiamo chiudere, aspettiamo solo l’occasione giusta».

Il ds ha detto no a Balotelli e Rafinha e ha poi parlato di Chiesa: «La proprietà non vuole venderlo. Capisco quello che gli passa nella testa ma bisogna capisca anche che ora c’è una proprietà nuova che vuole partire da basi solide. Borja Valero? Può essere un profilo ideale per noi».