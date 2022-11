Fiorentina, senti il ct del Marocco: «Amrabat andrà in un grosso club»

Regragui, ct del Marocco, spaventa la dirigenza della Fiorentina: «Amrabat in estate andrà in un top club europeo»

Intervenuto a fine partita in conferenza stampa, il ct del Marocco, Regragui ha parlato di Amrabat, spaventando non poco i dirigenti e i tifosi della Fiorentina. Di seguito le sue parole sul futuro del centrocampista.

«Credetemi, Amrabat è un giocatore di classe mondiale. È un uomo chiave nei miei piani. Mi aspetto che in estate lasci la Fiorentina per andare in uno dei principali club al mondo dopo questa Coppa del Mondo».