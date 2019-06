Fiorentina, terminato l’incontro tra Commisso e Corvino: le novità

Terminato l’incontro tra il nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso e il dg dell’area tecnica Corvino. Il resoconto

L’incontro in hotel di questo pomeriggio tra il nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso e Pantaleo Corvino, dg dell’area tecnica viola, è terminato.

Confermate le sensazioni di un addio per il dirigente (contratto in scadenza nel 2020), anche se non c’è ancora nulla di ufficiale. Come riporta Firenzeviola.it, Corvino ha lasciato l’hotel e, intercettato dai giornalisti, ha risposto con un “no comment”, seguito da:«Capite il momento…».