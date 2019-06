Fiorentina, incontro tra Commisso e Corvino: la situazione

Fiorentina, incontro tra Commisso e Pantaleo Corvino in un hotel di Firenze: sul piatto il futuro del direttore generale

Rocco Commisso non perde tempo e vuole definire al più presto il quadro societario. Secondo quanto riportato dall’emittente di Firenze Radio Lady, il nuovo proprietario della Fiorentina è impegnato in un incontro con Pantaleo Corvino in un hotel del capoluogo toscano.

Motivo dell’incontro il futuro del direttore generale dell’area tecnina. Presumibilmente Corvino lascerà anzitempo la Fiorentina, visto che il suo contratto scade nel 2020. Si attendono aggiornamenti.