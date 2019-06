Fiorentina, Toni: «Era necessario cambiare, si è rotto qualcosa»

Doloroso ma necessario il cambio di proprietà Della Valle – Commisso per Luca Toni, intervenuto al premio Football Leader a Napoli

L’ex bandiera viola Luca Toni ha detto la sua sul passaggio di consegne Della Valle – Rocco Commisso alla Fiorentina. «Conosco molto bene i Della Valle, è una famiglia importante e legatissima ai colori viola. Ma a volte un cambio è necessario, evidentemente si era rotto qualcosa a livello ambientale, una situazione che non si poteva recuperare.

La Fiorentina in questo momento non può ambire a vincere lo Scudetto, ma non può nemmeno giocarsi la salvezza all’ultima giornata. Mi auguro di rivedere presto la squadra in alto».