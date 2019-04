Fiorentina-Torino highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 29ª giornata della Serie A 2018/2019

Fiorentina-Torino highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 29° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Franchi’ di Firenze, i viola di Stefano Pioli ricevono la compagine granata guidata da Walter Mazzarri. Gigliati a metà classifica con 37 punti e reduci dalla sconfitta in casa del Cagliari; Torino (44) a ridosso delle posizioni europee e proveniente dalla sconfitta interna contro il Bologna. Le due squadre si sono affrontate due volte nel corso della stagione: nella gara d’andata in campionato (1-1) e, sempre a Torino, per gli ottavi di finale di Coppa Italia (successo viola per 2 a 0). Adesso è di nuovo Fiorentina-Torino: viola per alimentare le residue speranze europee, granata per il medesimo obiettivo, ad oggi assai più raggiungibile rispetto alla squadra toscana.

FIORENTINA-TORINO 1-0 – All’8′ del primo tempo, dopo un bel passaggio, Giovanni Simeone scarica in rete all’angolino basso di sinistra! Da rivedere la fase difensiva del Torino con Ansaldi decisamente dietro la linea dei difensori della sua squadra.

FIORENTINA-TORINO 1-1 – Al 34′ del primo tempo, Daniele Baselli senza esistare tira una sassata dal limite. Pallone ben calciato sulla destra e palla in rete!