Fiorentina Torino, Vanoli torna al lavoro: ma al Franchi non mancheranno le assenze in rosa 

Fiorentina Torino è il prossimo impegno stagionale granata, Vanoli vuole espugnare il Franchi, ma a Firenze le assenze in rosa non mancheranno

Fiorentina Torino si avvicina. Smaltite le fatiche del derby pareggiato con la Juventus, Paolo Vanoli è tornato al lavoro. Dopo i due giorni di meritato riposo concessi ai margini di una stracittadina indubbiamente dispendiosa (dal punto di vista fisico quanto emozionale), il mister granata ha rimboccato il fischietto e indossato la distinta da allenamento per coordinare una nuova seduta al Filadelfia. La data cerchiata in rosso sul calendario è domenica 19 gennaio, il luogo sulla carta geografica Firenze.

Contro un avversario viola qualitativamente – individualmente come sul collettivo – meglio attrezzato, ma reduce da quattro sconfitte inanellate nelle ultime cinque, Vanoli sa bene di trovarsi dinnanzi ad un’occasione d’oro. Un eventuale successo in territorio toscano, magari sfruttando proprio le difficoltà palesate di recente dal gruppo di Palladino, regalerebbe all’ex Venezia la possibilità di chiudere definitivamente i conti con un autunno sportivamente parlando drammatico. Oltre che, di dare continuità ai (seppur timidi) segnali incoraggianti palesati da Vlasic e compagni contro la Vecchia Signora.

Quel che è certo però, è che per questo Fiorentina Torino la formazione piemontese sarà costretta ad importanti rimaneggiamenti. Nella terra del Chianti Walukiewicz e Linetty dovranno alzare bandiera bianca causa squalifica. In dubbio per la trasferta anche Ilic: l’ex Verona ha accusato una noia muscolare nella rifinitura prima della Juve. La sua situazione verrà monitorata giorno per giorno e salvo controindicazioni solo all’ultimo minuto i granata godranno di maggiori certezze per l’eventuale convocazione.

Finita qui? Tutt’altro, perchè oltre ai lungodegenti Zapata e Schuurs, Vanoli e staff sono in attesa di ricevere migliori indicazioni circa la disponibilità di Gineitis. Ricordiamo che il giovane lituano non vede il campo dalla sfida con l’Udinese (per lui problemi al ginocchio). Insomma, seppur dimezzato come il Visconte di Calvino il gruppo sabaudo si prepara con le migliori intenzioni al prossimo impegno in arrivo. Fiorentina Torino può rappresentare un primo crocevia per la stagione targata 2025, in attesa dei colpi di mercato che (almeno per ora) tardano ad arrivare.