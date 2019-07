La Fiorentina torna in Italia: il saluto del presidente Commisso – FOTO

Rocco Commisso saluta la Fiorentina, che sta per lasciare gli Stati Uniti per far ritorno in Italia. Le immagini da New York

Conclusa la ICC, la Fiorentina è pronta a far ritorno in Italia. Dopo l’ultima gara con il Benfica, la squadra di Vincenzo Montella lascia gli Stati Uniti per continuare la preparazione in casa.

Rocco Commisso si è recato nel ritiro americano della sua squadra per salutare tutti i giocatori viola e ha parlato così: «Grazie, mi avete reso orgoglioso giocando con grinta. Ora continuate a lavorare duramente per l’inizio della stagione».