Fiorentina, tragedia Astori: nuova inchiesta. La versione della difesa

Pronta l’apertura di una nuova inchiesta sulla tragedia Astori. La risposta della difesa alle accuse sui certificati

Tragedia Astori: in giornata, l’accusa ha nuovamente puntato il dito contro il medico Giorgio Galanti: si parla di un certificato falso.

Come riporta TGR Rai Toscana, pare che l’esame a cui si è sottoposto il difensore della Fiorentina non avesse valenza per l’idoneità sportiva.

La difesa sostiene che i valori riscontrati fossero regolari. Pare, inoltre, che la dottoressa Loira Toncelli, ex collaboratrice di Galanti, avesse riportato erroneamente una data differente sulla versione cartacea.