Fiorentina, tregue e contestazioni: la situazione tra squadra e città in vista della sfida di domenica al Genoa

Una tregua, ma lunga 90′ soltanto. Questo il clima che si respira a Firenze a tre giorni dalla sfida-salvezza contro il Genoa di domenica. Una sorta di patto tra la squadra e la città per il bene comune, che in questo caso fa rima con permanenza in Serie A. Un verdetto che pareva scontato, ma che ora andrà conquistato sul campo dalla Fiorentina.

Il calendario, beffardo, metterà infatti i Viola di Montella di fronte al Grifone proprio nell’ultimo turno della stagione, in uno scontro diretto tra due delle tre realtà che ancora si stanno contendendo la salvezza. Per questo la tifoseria sosterrà la squadra nonostante il clima teso delle ultime settimane. Al triplice fischio finale, però, il via alla contestazione e all’annunciato ribaltone da parte della proprietà.