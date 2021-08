Fiorentina, l’agente di Vlahovic presente al Franchi: i possibili scenari

Fiorentina, l’agente di Vlahovic è al Franchi per incontrare la dirigenza della viola: i possibili scenari

L’agente di Dusan Vlahovic si trova in queste ore allo stadio Artemio Franchi di Firenze, dove si sta giocando il mtach amichevole tra Fiorentina e Espanyol.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è in programma un incontro con la dirigenza viola per delineare il futuro e capire se ci siano i margini per una permanenza del giovane attaccante, che piace tanto anche all’Inter chiamata a sostituire Romelu Lukaku.