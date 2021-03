Fiorentina, Vlahovic e il paragona con Ibrahimovic: «Un onore, ma…»

Dusan Vlahovic ha parlato del paragone con Zlatan Ibrahimovic

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha commentato anche il paragone tra lui e Zlatan Ibrahimovic.

LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA

«I paragoni a me non sono mai piaciuti. Sia chiaro, è un onore essere accostati ad un campione come Zlatan, ti dà anche una buona dose di responsabilità, ma un ragazzo deve sempre mantenere il suo equilibrio, perché c’è anche il rischio di bruciarsi».