Paura per Flachi: l’ex Sampdoria operato per infarto. Le sue condizioni

Paura per Francesco Flachi: l’ex bomber della Sampdoria è stato operato per infarto. Le sue condizioni e ultime sull’ex attaccante

Sono stati attimi di paura per Francesco Flachi, storico bomber della Sampdoria oggi allenatore del PSM Rapallo squadre che milita in Promozione. L’ex giocatore blucerchiato ha accusato un malore giovedì, mentre allenava la sua squadra, ed è stato portato all’ospedale di Lavagna dove è stato poi operato per infarto, come riportato Il Secolo XIX.

Fortunatamente nessuna complicazione per l’ex attaccante, le cui condizioni sono infatti subito migliorate. Nella giornata di lunedì l’ex Sampdoria e Fiorentina sarà sottoposto a un altro piccolo intervento, dopodiché potrà tornare alla vita di tutti i giorni. Sospiro di sollievo per tutti.