Barcellona, Flick: «Atletico Madrid? Affrontiamo un grande avversario. Ecco le condizioni di Yamal»

Le parole dell’allenatore del Barcellona Hansi Flick su quella che sarà la partita contro l’Atletico Madrid. Ecco le dichiarazioni

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida tra l’Atletico Madrid e il Barcellona, l’allenatore blaugrana Hansi Flick ha voluto rilasciare qualche dichiarazione.

LE PAROLE – «È la fine dell’anno, è una grande partita contro i migliori rivali possibili, ma noi siamo secondi in campionato e Champions League e non stiamo affatto male. Abbiamo perso qualche punto contro Las Palmas e Leganes però e dobbiamo recuperarli. Domani ci attende un’altra partita e dobbiamo lottare per migliorare e conquistare la vittoria. Assenze? Dobbiamo accettare che Yamal è infortunato e non potrà essere della gara, giocherà qualcun altro e ci sono diverse opzioni fra cui scegliere. Al momento non ho ancora deciso, vedremo domani. Il sostituto di Lewandowski? Quando pensi alle partite passare forse cambieresti le cose, ma le decisioni le prendi sul momento. Ferran è stato molto bravo, poi si può discutere se è stata buona o meno, ma il nostro compito è prendere decisioni».