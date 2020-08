Flick: «Puntare su Coman nella finale di Champions ha pagato» – VIDEO

Flick parla della scelta di schierare Coman titolare in finale di Champions League. Le parole del tecnico del Bayern Monaco

Scelta a sorpresa nella finale di Champions League per Flick. Il tecnico del Bayern Monaco ha deciso di puntare su Coman, che ha segnato il gol vittoria. Le sue parole.

«Quello che è straordinario è il modo in cui la squadra ha giocato e vinto insieme. Molta gente si chiedeva come il Bayern avrebbe difeso contro il PSG. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista, l’attitudine è stata buona. Tutta la squadra è stata formidabile e siamo molto contenti che Coman abbia segnato questo gol e siamo fieri di aver vinto la Champions. È sempre un gioco di squadra. Io non penso mai agli individui in quanto tali ma potevamo che Coman potesse avere un ruolo da giocare, che potesse dare qualcosa di nuovo al nostro gioco e alla fine è stata la decisione giusta».