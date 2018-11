Florenzi sorride: «Ripartiamo da qui. È mancato solo il gol»

Alessandro Florenzi, terzino dell’Italia, ha detto la sua dopo il pareggio contro il Portogallo in Nations League

Alessandro Florenzi, terzino della Roma e della Nazionale, è soddisfatto del pareggio degli azzurri contro il Portogallo nell’ultimo match di Nations League. L’Italia di Mancini non è andata oltre lo 0-0 a San Siro ma per larghi tratti della partita ha giocato molto bene, creando tante occasioni da gol. Proprio il gol è stato l’unico neo della serata: «E’ mancato solo il gol – dice il romanista alla Gazzetta dello Sport – Siamo calati nella ripresa, ma era im­pensabile sostenere il ritmo del primo tempo, della prima ora di gioco».

Prosegue Alessandro Florenzi nella sua disamina: «Il Portogallo ha creato poche occasioni, siamo sulla buona strada e siamo soddi­sfatti di come abbiamo inter­pretato la serata. Serviva un pizzico di fortuna in più. Aiu­tiamoci tutti insieme, senza cercare il pelo nell’uovo. Abbia­mo voltato pagina dopo Italia­-Svezia, tornare stasera qui non è stato semplice. Il gruppo è buonissimo, ci stiamo risolle­vando nella maniera giusta. Questa Nations League deve es­sere un punto di partenza. Ora verranno gare importanti da affrontare con lo stesso piglio».