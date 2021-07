Italia, Florenzi: «Portiamo avanti tutti gli italiani, raschiamo il barile»

Alessandro Florenzi ha parlato a pochi minuti dalla gara contro il Belgio: ecco le dichiarazioni del difensore della Nazionale

Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Belgio-Italia.

«Emozioni? Un po’ contrastanti, volevo essere della partita ma non sono al 100%. C’è la voglia di portare avanti gli italiani che ci hanno sostenuto fino ad adesso e anche a quelli che sono qui. Sentiamo tutto l’affetto di questi due anni, è ovvio che anche noi abbiamo fatto il nostro. Hanno visto in noi qualcosa che è in loro, il patriottismo, l’unità d’intenti e il gruppo, quello che spero continui a farci sognare. Prova del 9? Abbiamo dato tutto quello che avevamo con l’Austria ma non abbiamo raschiato il barile… lo faremo in queste gare che rimangono».