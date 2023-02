Fluminense, ufficiale l’ingaggio di Marcelo – FOTO

Marcelo Vieira da Silva, noto semplicemente come Marcelo, è stato annunciato come nuovo giocatore della Fluminense

Marcelo Vieira da Silva, noto semplicemente come Marcelo, è stato annunciato come nuovo giocatore della Fluminense. L’ex terzino sinistro del Real Madrid, nato a Rio de Janeiro, è tornato in Brasile dopo 14 anni in Europa, dove ha vinto 22 titoli tra cui 5 Champions League e 5 campionati spagnoli.

L’arrivo di Marcelo alla Fluminense è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi e dalla stampa brasiliana, che vedono in lui un grande rinforzo per la squadra. Marcelo rappresenta senza dubbio un’aggiunta di qualità per la Fluminense e potrebbe essere il giocatore chiave per il successo della squadra nella stagione in corso.