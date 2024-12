Fonseca: «Non siamo stati all’altezza del Milan, il problema è mentale. Ora metto i giovani»

Le parole di Paulo Fonseca, allenatore del Milan, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Genoa. Tutti i dettagli

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa in vista di Milan-Genoa.

I GIORNI DOPO MILAN STELLA ROSSA – «Per me era facile dopo la partita parlare solo della vittoria o delle 4 vittorie consecutive che abbiamo in Champions League. Ma domani il Milan fa 125 anni e noi dobbiamo stare all’altezza di questa storia e per me non era così. Con questo atteggiamento non possiamo stare all’altezza della storia, di un club che ha fatto la storia del calcio. Ho già detto alla squadar quello che penso, come faccio sempre. Ho già parlato con i giocatoroi con cui volevo parlare. Per me siamo pronti per domani per avere un giorno all’altezza della storia del Milan».

THEO HERNANDEZ E I GIOCATORI CON CUI HA PARLATO – «In questo momento non ho niente da aggiungere a quello che ho detto. Ho parlato con i giocatori, ovviamente non dico qui i nomi di quelli con cui ho parlato. Ho fatto vedere quello che io penso, come sempre, negli occhi. E per me dobbiamo andare avanti».

IL CLIMA NELLO SPOGLIATOIO E LE PAROLE DI CALABRIA SUI SOCIAL – «Dopo la partita sono arrivato nello spogliatoio e penso che tutti lo stesso feeling. Per me questo è stato molto positivo, è stato un primo step per capire quello che è successo. Dopo che abbiamo parlato la squadra ha lavorato bene, l’atmosfera è buona come è stato sempre. Noi siamo una famiglia e dobbiamo risolvere il problema nello spogliatoio ed è quello ceh abbiamo fatto».

THEO TITOLARE O NO – «Domani giocherà la squadra che io penso che sia migliore per vincere la partita. Delle scelte bisogna aspettare domani perché oggi non sono pronto a dire niente dei giocatori che vanno a giocare».

I PIU’ GIOVANI GIOCHERANNO – «Questo progetto del Milan Futuro è un progetto importante per far avere ogni volta più giocatori del settore giovanile in Prima Squadra. Noi dal primo giorno lavoriamo sempre con i giocatori del Milan Futuro. Posso dire che domani vedremo qualcuno in campo».

