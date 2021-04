Fonseca: «Voglio una Roma perfetta con l’Ajax. Reynolds avrà futuro»

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Bologna

PRESTAZIONE – «Abbiamo cambiato molti giocatori in vista del match di Europa League. C’è stata qualche difficoltà di troppo nel primo tempo per via della loro marcatura, poi ci siamo adattati e abbiamo creato tante occasioni per fare gol».

MKHITARYAN – «Vediamo come starà nei prossimi giorni. Ha fatto un solo allenamento con noi e l’ho fatto giocare per poco tempo. È importante averlo disponibile per l’Ajax».

AJAX – «Sarà una partita difficile. Loro sono forti in attacco, servirà molta attenzione difensiva. Dovremo essere al 100% per vincere, la semifinale non è ancora nostra».

REYNOLDS – «Sta imparando molto, ma non carichiamolo di troppa pressione. È giovane ed è arrivato da poco nel calcio italiano. Comunque oggi ha fatto una buona partita, è un giocatore per il futuro».