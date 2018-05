Formazione Arabia Saudita 2018: convocati e titolari ai Mondiali in Russia. Le scelte del ct Juan Antonio Pizzi

Qualità zero. O quasi. Ma l’Arabia Saudita non intende fare una semplice gita nella fredda Russia. Per la sua quinta partecipazione ai Mondiali spera di fare almeno un punto: sarebbe un risultato straordinario per i figli del deserto, che giocano quasi tutti in patria. Fra i giocatori che militano in Europa spiccano Fahad Al-Muwallad del Levante e Yahya Al-Shehri del Leganes, le due stelle di un gruppo che farà della corsa e della fase difensiva una ragione di vita. Anche perché, le armi per far bene, sono davvero pochissime.

Ct Arabia Saudita: Juan Antonio Pizzi

Speranze di passare il turno no. Ma Juan Antonio Pizzi, ct cileno dell’Arabia Saudita, prima del Mondiale ha voluto parlare di un particolare rituale della sua formazione: «La prima cosa che abbiamo fatto è stata scaricare l’applicazione con gli orari della preghiera». Servirà anche per passare il turno? Difficile, se non impossibile…

Formazione Arabia Saudita 2018: i titolari ai Mondiali

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al-Owais; Al-Shahrani, M. Hawsawi, O. Hawsawi, Al-Harbi; Otayf, Al Faraj; Al-Jassim, Al-Dawsari, Al-Muwallad; Al-Sahlawi. Commissario tecnico: Juan Antonio Pizzi.

Convocati Arabia Saudita 2018: la rosa di Pizzi

Portieri: Assaf Al-Qarni (Al-Ittihad), Mohammed Al-Owais (Al-Ahli), Yasser Al-Mosailem (Al-Ahly), Abdullah Al-Mayuf (Al-Hilal)

Difensori: Mansoor Al-Harbi (Al-Ahli), Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal), Saeed Al-Mowalad (Al-Ahli), Motaz Hawsawi (Al-Ahli), Osama Hawsawi (Al-Hilal), Omar Hawsawi (Al-Nassr), Mohammed Jahfali (Al-Hilal), Ali Al-Bulaihi (Al-Fateh)

Centrocampisti: Abdullah Al-Khaibari (Al-Shabab), Abdulmalek Al-Khaibri (Al-Hilal), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Taisir Al-Jassim (Al-Ahli), Housain Al-Mogahwi (Al-Ahli), Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Nawaf Al-Abed (Al-Hilal), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab), Mohammed Al-Kwikbi (Al-Ettifaq), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Yahya Al-Shehri (Leganés)

Attaccanti: Fahad Al-Muwallad (Levante), Mohammed Al-Sahlawi (Al-Nassr), Muhannad Assiri (Al-Ahli)

Commissario tecnico: Juan Antonio Pizzi