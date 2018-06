Formazione Costa Rica 2018: convocati e titolari ai Mondiali in Russia. Le scelte del ct Oscar Ramirez

Sarà molto difficile per la Nazionale del Costa Rica ripetere l’exploit del Mondiale 2014 in Brasile. In quell’occasione la nazionale centro-americana raggiunse un risultato storico: i quarti di finale in un Mondiale. Quattro anni dopo il Costa Rica si ripresenta con un gruppo molto simile, che ha in Bryan Ruiz il suo uomo di maggior fantasia, mentre il portiere Keylor Navas negli ultimi anni ha fatto incetta di Champions League con il Real Madrid. Nel 2002 e nel 2006 la Costa Rica si fermò al primo turno, mentre ad Italia ’90 i centro-americani arrivarono fino agli ottavi di finale. In tutte le altre edizioni del Mondiale il Costa Rica non ha partecipato.

LEGGI ANCHE: FANTAMONDIALE 2018: I CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

Ct Costa Rica: Oscar Ramirez

Questa volta il commissario tecnico della Costa Rica sarà il classe ’64 Oscar Ramirez. L’allenatore, in qualità di calciatore della Nazionale, partecipò sia al Mondiale di Italia ’90 che alla Gold Cup 1991. E’ in sella al Costa Rica come commissario tecnico dal 2015, dopo aver allenato alcuni club come il Belen, il Santos de Guapiles e l’Alajuelense. Nel palmares da ct, un bronzo nella Gold Cup giocata in Usa nel 2017.

Formazione Costa Rica 2018: i titolari ai Mondiali

COSTA RICA (5-4-1): Navas; Oviedo, Waston, Acosta, Gonzalez, Gamboa; Bolanos, Guzman, Borges, Ruiz; Campbell.

Convocati Costa Rica 2018: la rosa di Ramirez

Portieri: Navas (Real Madrid), Pemberton (Alajuelense), Moreira (Herediano)

Difensori: G. González (Bologna), Acosta (Águilas Doradas), Gamboa (Celtic), Oviedo (Sunderland), Duarte (Espanyol), Calvo (Minnesota United), Waston (Vancouver Whitecaps), Matarrita (New York City FC), I. Smith (Norrkoping)

Centrocampisti: Celso Borges (Deportivo La Coruna), Bolanos (Saprissa), Azofeifa (Herediano), Tejeda (Losanna), D.Guzmán (Portland Timbers), Wallace (New York City FC), Colindres (Saprissa)

Attaccanti: Bryan Ruiz (Sporting), Joel Campbell (Betis), Urena (Los Angeles FC), Venegas (Saprissa)

Commissario tecnico: Oscar Ramirez