Formazioni ufficiali Napoli-Barcellona: le scelte dei due allenatori

Alle 21.00 scenderanno in campo Napoli e Barcellona per il match valido per gli ottavi di finale di Champions League. Ecco le formazioni ufficiali.

Napoli 4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, J. Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Barcellona 4-3-3: Ter Stegen, Koundé, Martinez, Araujo, Cancelo; Gundogan, Christensen, de Jong; Yamal, Lewandowski, Pedri.