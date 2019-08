FORMAZIONI UFFICIALI Torino-Wolverhampton: Zaza-Belotti dal 1′

FORMAZIONI UFFICIALI Torino-Wolverhampton: i granata schierano Zaza-Belotti dal 1′, inglesi con Cutrone in panchina

Tutto pronto allo Stadio Olimpico Grande Torino per l’andata dei playoff di Europa League tra Torino e Wolverhampton. Poco fa sono state ufficializzate le formazioni che scenderanno in campo alle ore 21. Mazzarri opta per il consueto 3-5-2 inserendo Berenguer a centrocampo. Solo panchina per Rincon, non al meglio della condizione. In attacco Zaza e Belotti dal 1′. Il Wolverhampton tiene in panchina Cutrone.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Baselli, Berenguer, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione: Rosati, Lukic, Bonifazi, Millico, Djidji, Aina, Rincon. Allenatore: Mazzarri

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio; Vallejo, Coady, Boly; Traoré, Dendoncker, Saiss, Moutinho, Ruben Vinagre; Jimenez, Diogo Jota. A disposizione: Ruddy, Bennett, Pedro Neto, Ruben Neves, Cutrone, Gibbs-White, Jonny. Allenatore: Espirito Santo