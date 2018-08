Il Milan pensa anche al mercato dei dirigenti. Il club rossonero pensa all’ex Juve Francesco Calvo. Difficile l’arrivo di Cherubini

Il Milan, dopo Higuain e Caldara, pensa anche a dei colpi importanti in dirigenza. Il club rossonero lavora per rinforzare la struttura societaria dopo l’arrivo di Leonardo e presto ufficializzerà il ritorno di Umberto Gandini, ex dirigente rossonero, attuale amministratore delegato della Roma. Il dirigente potrebbe essere affiancato da Ivan Gazidis che di recente ha informato l’Arsenal dell’offerta ricevuta dal club rossonero: il dirigente potrebbe arrivare tra settembre e ottobre.

Dopo Leonardo e con Umberto Gandini che conta i giorni per tornare in rossonero, ecco che potrebbe arrivare Francesco Calvo come direttore commerciale. Secondo Tuttosport, l’ex dirigente della Juventus, ora al Barcellona, potrebbe rientrare in Italia. Dopo il passaggio in Catalogna potrebbe esserci una nuova avventura in Italia per Calvo. Spesa ‘bianconera’ per i rossoneri? Non proprio perché Cherubini, vice direttore sportivo della Juventus, ds per la formazione B bianconera, non ha intenzione di lasciare il suo posto alla Juve e avrebbe rifiutato l’importante offerta ricevuta dal Milan che avrebbe voluto affiancare Cherubini a Leonardo. Sempre in lizza, per il ruolo di direttore sportivo, come vi abbiamo riportato in esclusiva, Cristiano Giuntoli, ora al Napoli.