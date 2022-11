Francia, Coman: «Primo e forse ultimo Mondiale, ho una speranza»

Kingsley Coman, esterno della Francia, ha parlato in vista dell’ormai imminente Mondiale in Qatar: le sue dichiarazioni

LE PAROLE – «La vittoria è sempre l’obiettivo. Ma giocheremo partita per partita e daremo il massimo, poi staremo a vedere. Per me questo Mondiale è molto importante, sarà il primo e forse anche l’ultimo a cui parteciperò, perché nel calcio non si mai. Una finale tra Francia e Germania sarebbe molto bella».