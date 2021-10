Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha parlato al termine della finale di Nations League vinta contro la Spagna

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha parlato al termine della finale di Nations League vinta contro la Spagna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport.

«La squadra c’è con la testa, c’è carattere, abbiamo qualità e talento, ma a livello internazionale non basta: serve anche questo spirito, perché nelle ultime due partite abbiamo affrontato squadre di qualità. Contro il Belgio in pochi credevano che avremmo potuto rimontare, a parte me e i miei giocatori. Siamo rimasti in partita, poi c’è stata un po’ di follia, abbiamo pressato più alti e abbiamo difeso tre contro tre con i nostri centrali. Ma il calcio è anche questo. Mondiali? Dobbiamo qualificarci. Abbiamo ancora due partite da fare, quando ci saremo ci prepareremo bene come tutti gli altri».