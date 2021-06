Francia, Deschamps vieta il sesso in ritiro. La reazione di Griezmann

Scelta di Didier Deschamps per la sua Francia: niente sesso in ritiro per i calciatori impegnati ad Euro 2020. Ecco il motivo

Deschamps non fa sconti: come riporta il Corriere dello Sport, il ct francese ha vietato il sesso in ritiro per i calciatori francesi. La motivazione è in linea con i tempi, ovvero attenersi ai rigidi protocolli per evitare il contagio da Covid-19. «E’ dura, ma non si può fare diversamente non possiamo toccare nessuno, neanche i familiari ma va accettato», le parole di Griezmann.

«Un membro della delegazione francese ha spiegato al quotidiano “Le Parisien” che ai giocatori non resta che il metodo manuale», riporta il Corriere dello Sport.