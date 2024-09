Francia, Dugarry su Mbappé: «Non un atteggiamento da leader»

Christophe Dugarry, ex storico giocatore della Francia, ha bacchettato Mbappé per il suo comportamento

Christophe Dugarry, ex calciatore della Nazionale francese, ha commentato ai microfoni di RMC Sport il comportamento di Kylian Mbappé, criticandolo senza giri di parole.

INIZI – «Fin dall’inizio della sua carriera, a questo ragazzo è stato detto che è maturo, che è avanti, che parla bene, penso che tutto questo abbia finito per raggiungerlo, mettendolo troppo in alto. Penso che volesse prendersi cura di tutto. Qualsiasi altro essere umano, non importa quanto sia forte, non può gestire tutto»

LEADER – «Il discorso di Mbappé prima di Francia-Italia e il suo sfogo sui tifosi? Sono sconvolto nell’aver sentito questa cosa. Non è questo l’atteggiamento che dovrebbe avere un leader, tanto meno un capitano. Lo trovo catastrofico e dimostra che il ragazzo è totalmente disconnesso da ciò che può fare e da ciò che ci si aspetta da lui»