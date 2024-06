Francia, Maignan convince la critica: «All’altezza delle aspettative»

Francia, L’Equipe promuove Mike Maignan, portiere del Milan, alla sua prima da titolare in un grande torneo dopo l’addio di Lloris

Buona la prima per Mike Maignan, all’esordio di una grande competizione internazionale con la Francia, dopo l’addio di Hugo Lloris: in patria hanno apprezzato molto la prestazione del portiere del Milan nel match di debutto a Euro 2024 contro l’Austria. Questo il commento de L’Equipe. Clean sheet per l’estremo difensore, che è stat protagonista anche di alcune parate decisive che hanno garantito la vittoria ai francesi.

L’EQUIPE – «Mike Maignan è stato all’altezza delle aspettative. Contro l’Austria, Mike Maignan è stato all’altezza delle aspettative e ha ritrovato il suo status con i Bleus. Per il suo primo esordio in un torneo importante, Mike Maignan, autore di due parate decisive e rassicurante in aria, ha scacciato le ombre che avevano oscurato la sua preparazione».