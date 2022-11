Francia, Mbappé in dubbio per la Tunisia

Kylian Mbappé potrebbe saltare la sfida contro la Tunisia per un problema alla caviglia. Il numero 10 francese è in dubbio

Secondo quanto riportato da Mondo Deportivo, Kylian Mbappé ha accusato un fastidio alla caviglia. Un problema che potrebbe portare Didier Deschamps ad escluderlo dagli 11 titolari che affronteranno la Tunisia nella terza partita del Mondiale.

La nazionale transalpina ha comunque già staccato il pass per gli ottavi di finale, anche se il giocatore del PSG vorrebbe giocare per consolidarsi come capocannoniere del torneo.