Francia, ufficiali le dimissioni di Le Graet

Noël Le Graët ha rassegnato le proprie dimissioni da presidente della Federcalcio francese (FFF). Tutti i dettagli

Noël Le Graët ha rassegnato questa mattina le proprie dimissioni da presidente della Federcalcio francese (FFF). Giunto al suo quarto mandato, è arrivato a questa decisione dopo il rinnovo di contratto il contratto di Didier Deschamps a scapito di Zinedine Zidane.

In quell’occasione decederò discutere delle dichiarazioni verso l’ex Real Madrid. In seguito è arrivata anche l’inchiesta aperta dalla Procura di Parigi nei suoi confronti, per molestie morali e sessuali.