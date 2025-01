Frattesi Inter, l’agente Riso svela a sorpresa: «Ecco cosa vogliono fare i nerazzurri con lui». Le dichiarazioni sul centrocampista

Si allontana, pare definitivamente, la cessione di Frattesi dal mercato Inter in direzione Roma. Dopo le dichiarazioni di Inzaghi, di Ausilio e dello stesso centrocampista ex Sassuolo, il suo procuratore, Beppe Riso, ha risposto così alle domande dei giornalisti presenti all’uscita dalla sede nerazzurra:

SE ABBIAMO PARLATO ANCHE DI FRATTESI? – «No, no, non abbiamo parlato di Davide. La nostra versione su Davide? L’Inter non vuole dare via assolutamente Frattesi, era più una cosa mia».

I CONTATTI CON LA ROMA E I NOMI PER GLI ESTERNI – «È una cosa di inizio mercato, mia, non di Davide e non dell’Inter. Lui è felice? L’ha detto. Se ne parlerà in estate? Per adesso no. Esterni da proporre all’Inter? Non ne ho».

SUI RINNOVI DI DE PIERI E LAVELLI – «De Pieri? Fortissimo, un ragazzo spettacolare, un’emozione. È un ragazzo diverso. Lavelli il prossimo? Sì, credo di sì. Ausilio ha detto che sono anche troppo attivo… anche Ausilio lui è simpatico (ride, ndr)».