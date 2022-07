Frattesi vuole solo la Roma: trattativa a oltranza col Sassuolo. Il giocatore è già nella Capitale

Come spiega il Corriere dello Sport la Roma avrebbe chiesto tempo al Sassuolo per Frattesi: Tiago Pinto ha infatti necessità di incassare prima con qualche cessione. Carnevali ha dato la sua disponibilità, ma non all’infinito.

C’è ancora differenza di valutazione: la Roma può arrivare a offrire 20 milioni più il cartellino di Volpato, ma il Sassuolo parte da una valutazione più alta, anche alla luce del 30% di sconto che spetterebbe ai giallorossi per la rivendita del giocatore. Davide da parte sua è già a Roma e spera che la situazione si possa sbloccare in una decina di giorni: ha già fatto sapere al Sassuolo che non valuterà altre offerte.