Freuler: «In Nazionale gioco più avanti, ma mi trovo bene»

Remo Freuler, centrocampista della Svizzera oltre che dell’Atalanta, parla delle gare e del ruolo in Nazionale

Dal ritiro della Svizzera è intervenuto, ai microfoni di RSI, Remo Freuler. Il centrocampista dell’Atalanta ha parlato della Nazionale.

RISULTATI – «Il morale è alto, ma abbiamo perso due punti come contro la Danimarca. Dobbiamo migliorare. Il problema è che dobbiamo entrare in partita per dare il 100%».

RUOLO – «Mi trovo bene anche in Nazionale, dove gioco più avanti rispetto all’Atalanta. Anche qui mi trovo bene».