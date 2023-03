Frey: «Kean doveva tirare un calcio ancora più forte a Mancini»

Le parole di Sebastien Frey, ex portiere di Inter e Fiorentina, sull’episodio accaduto tra Kean e Mancini in Roma-Juve

Sebastien Frey ha parlato nella trasmissione Twitch Bepi TV, dell’espulsione di Kean in Roma–Juve.

LE PAROLE – «Il gesto di Kean è da condannare, certo… Però fossi stato in lui avrei tirato a Mancini un calcio ancora più forte perché il romanista prima gli tira i capelli e anche un cazzotto. E poi cade come si fosse rotto tutto. Stessa cosa è successa contro la Cremonese. Mi chiedo come mai, oltre giustamente a Kean, non sia stato espulso anche Mancini rivedendo l’azione».