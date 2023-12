Frosinone, Angelozzi: «Di Francesco da big. Huijsen siamo vicini. E su Yildiz...»

Guido Angelozzi, uomo mercato del Frosinone, ha parlato a Tuttosport in vista della gara contro la Juventus

DI FRANCESCO – «Per me è stata una scelta facile e immediata. Con Eusebio ho lavorato 2 anni a Sassuolo, dove siamo arrivati in Europa League. È davvero bravo, ritengo normale quello che sta facendo. Dopo la semifinale di Champions con la Roma Di Fra era il tecnico più ricercato d’Italia, poi qualche scelta non è andata nel migliore dei modi e ne ha pagato le conseguenze. Ma se uno è bravo, le qualità non si perdono. Ecco perché appena Grosso è andato via, Eusebio è stato subito la prima scelta. Per me è un allenatore da grande club. L’anno prossimo me lo aspetto in una big».

BARRENECHEA – «Enzo non sbaglia una giocata. Tra 2 anni giocherà titolare nella Nazionale argentina».

SOULE’ – «Normale che tanti club inglesi e spagnoli siano venuti a vederlo, ma starà a Frosinone fino a fine stagione. Con la Juve abbiamo un rapporto bellissimo e le cose sono chiare da tempo. Non ci hanno mai detto nulla su Soulé per gennaio».

HUIJSEN-YILDIZ – «Lo stimiamo molto, siamo vicini a prenderlo. Yildiz? Mi piace da morire. Lo prenderei subito, ma credo che non parta quest’anno. Se lo danno, siamo qua…».