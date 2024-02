Frosinone Di Francesco: «Scoccia non portare a casa niente»

Le parole di Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, dopo la sconfitta subita dai ciociari contro il Milan

Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Frosinone contro il Milan. Di seguito le sue parole.

DELUSIONE? – «Dispiace. Dopo una prestazione del genere, ne abbiamo fatte anche diverse contro le grandi, scoccia non portare a casa niente. Quel pizzico di malizia che ci è potuto mancare in determinati momenti, come sul corner. La squadra ha tenuto testa alla grande al Milan. Da una parte si parla di carattere, dall’altra non si porta a casa nulla. Rimane di buono la prestazione. I ragazzi anche nel momento del vantaggio dovevano continuare a fare quello che stavano facendo».

SUL GRUPPO – «Sono stati 10 giorni negativi, ma i ragazzi hanno reagito benissimo. Oggi abbiamo giocato con due terzini che sono due mezzali. La squadra ha retto contro i giocatori dello spessore del Milan. Prima del secondo tempo avevano costantemente il pallino del gioco. Anche il terzo gol è stato un rimpallo tra virgolette fortunoso, Jovic quando ci vede rinasce».

MAZZITELLI – «Si esprime meglio quando palleggiamo a due, non avendo un grandissimo sprint. Ha acquisito una fisicità e una consapevolezza maggiore, è il leader della squadra».