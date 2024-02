Di Francesco: «Ecco come possiamo fare punti con la Roma»

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro la Roma

PAROLE – «Come battere la Roma? Non ci sono ricette, c’è il lavoro e tanta dedizione. Cerchiamo di avere alternative soprattutto in difesa, dobbiamo tornare ad essere compatti e subire meno gol. Lo ribadirò finché non riusciremo a farlo. Non condivido quel che sento dire sul fatto che il nostro campionato per noi inizi il 3 marzo perché vorrebbe dire che stiamo facendo una nuova preparazione. Stiamo lavorando consapevoli che ce la possiamo giocare con tutti. A Firenze dopo 20 minuti ci siamo trovati sotto di due gol e non mi spiegavo il perché.

De Rossi? Per come è arrivato e per i risultati c’è grande entusiasmo. Oggi mi ha mandato un messaggio scherzando. E’ stato un mio ex calciatore e un mio ex compagno di squadra a dimostrazione di come passa il tempo. Per me allenare la Roma è stata un’esperienza bellissima, chiaro che poi certi amori finiscono. Tutti devono capire che la fase difensiva si fa in undici, fragilità difensiva ci può stare ma non si difende in quattro. Bisogna essere più cattivi e determinati. Per far male alla Roma dobbiamo sfruttare le nostre armi, non dando punti di riferimento e poi essendo più cinici e cattivi in avanti».