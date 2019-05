Frosinone, in settimana incontro Stirpe-Baroni

Il futuro del Frosinone verrà deciso prestissimo: in settimana possibile incontro tra Stirpe e il tecnico Baroni

Il futuro del Frosinone si decide ora. il primo tassello sarà rappresentato dalla scelta dell’allenatore. Attualmente sotto contratto ce ne sono due: Moreno Longo e Marco Baroni. Per il primo, non ci sono possibilità di ritorni di fiamma; per il secondo le chance di conferma sembrano in risalita proprio alla luce delle dichiarazioni di Stirpe.

Una volta deciso il tecnico, si comincerà a lavorare sulla rosa: «Rimarranno con noi soltanto quei calciatori che hanno ancora voglia di lottare per il Frosinone» ha dichiarato.