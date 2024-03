Frosinone Lazio: LIVE: CRONACA, DIRETTA match Serie A

Frosinone Lazio, match valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Frosinone Lazio, valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024.

PRIMO TEMPO

Parte subito bene il Frosinone, che nei primi minuti mette in difficoltà la Lazio con una occasione immediata di Cheddira, che di testa non trova la porta. Il vantaggio arriva però pochi minuti dopo, e lo firma Lirola al 13′ di testa. Gol nato dalla grande giocata di Soulè che serve poi Zortea per il cross dell’assist. Rete numero 100 del Frosinone in Serie A. Dopo il vantaggio i padroni di casa continuano ad avere il controllo del match, con la Lazio in evidente difficoltà. Nel finale di tempo arriva però il pareggio e lo segna Zaccagni, servito benissimo da Guendouzi. Dopo il gol i biancocelesti vicino al raddoppio con Immobile, con il salvataggio provvidenziale di Turati. Frosinone che sembra in difficoltà, ma l’ultima occasione del primo tempo è per i Ciociari, con la transizione che manda Lirola: conclusione sull’esterno della rete.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Lirola; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Cheddira, Gelli. All. Di Francesco.

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Baez, Seck, Kaio Jorge, Cuni, Reinier, Garritano, Kvernadze, Ibrahimovic, Ghedjemis, Monterisi, Valeri.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Martusciello.

A disposizione: Sepe, Renzetti, Vecino, Kamada, Pedro, Isaksen, Castellanos, Hysaj, Anderson, Lazzari, Gila.