Frosinone Milan: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stirpe andrà in scena la sfida di Serie A tra Frosinone e Milan: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Allo Stirpe andrà in scena la sfida di Serie A tra Frosinone e Milan. I ciociari sono reduci dal pareggio contro il Veron in trasferta dopo la vittoria contro il Cagliari. La formazione di Di Francesco è una delle sorprese positive della stagione e ha messo in mostra diversi giovani interessanti, su tutti Matias Soulé. Dall’altra parte i rossoneri hanno pareggiato contro il Bologna tra episodi dubbi e rabbia Var, ora vogliono ritrovare i tre punti continuare a restare agganciata al duo di testa. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All. Di Francesco

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Frosinone-Milan: orario e dove vederla

Frosinone-Milan gara delle ore 18 del sabato che proseguirà nella ventitresima giornata della Serie A, la quarta del girone di ritorno. Allo Stirpe sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.