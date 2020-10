Frosinone, ufficiale: Angelozzi nuovo ad per la gestione sportiva

Il Frosinone allarga il suo numero di membri del Consiglio d’Amministrazione. Affidata ad Angelozzi la gestione sportiva

Il Frosinone comunica l’inserimento nel CdA di Guido Angelozzi, con delega all’attività sportiva. Il comunicato.

«Il Frosinone Calcio ed il Presidente Maurizio Stirpe comunicano che in data odierna si è tenuta l’Assemblea Sociale, la quale ha deliberato la variazione della composizione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione portandola da tre a cinque membri.

In ragione di ciò, sono stati nominati nel Consiglio di Amministrazione il sig. Guido Angelozzi ed il Dott. Francesco Velletri che si aggiungono, quindi, ai membri precedentemente già in carica.

– Sig. Guido Angelozzi: Amministratore con delega all’attività tipica ed operativa della Società e quindi, più precisamente, alla gestione di tutta l’attività sportiva».