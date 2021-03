Furia Mourinho: «I giocatori non mi hanno ascoltato» – VIDEO

Dichiarazioni infuocate quelle di José Mourinho al termine di Dinamo Zagabria-Tottenham

José Mourinho, allenatore del Tottenham, si è presentato infuriato in conferenza stampa al termine della partita di Europa League contro la Dinamo Zagabria che è costata l’eliminazione agli Spurs.

«Prima della partita, avevo detto ai miei giocatori di giocare per vincere. Avevo detto ai miei giocatori di rifiutare di pensare che un pareggio o una sconfitta per 1-0 o 2-1 poteva bastare. A fine primo tempo, sullo 0-0, avevo detto ai ragazzi di non fidarsi, non dovevamo farlo assolutamente. Essere professionali significa mostrare l’atteggiamento giusto ogni giorno e in ogni minuto di ogni partita. Faccio di tutto per preparare al meglio i miei giocatori, sono ovviamente preoccupato. Dovremo essere umili nell’accettare le critiche che verranno fatte sul nostro lavoro ma questo non è compito mio».