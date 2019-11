Furia Zenga: «Io all’isola dei famosi anziché all’Udinese? Bufala totale»

Walter Zenga, tra i candidati per la panchina dell’Udinese, ha voluto precisare: «Io all’isola dei famosi? Bufala totale, vi sembra possibile?»

Il nome di Walter Zenga è stato, nei giorni scorsi, accostato alla panchina dell’Udinese, affidata momentaneamente all’allenatore in seconda Gotti dopo l’esonero di Tudor. Si erano rincorse le voci di un suo possibile rifiuto a causa della partecipazione a un noto reality televisivo. Lo stesso mister, ai microfoni del Giornale, ha voluto precisare il tutto:

«È una bufala totale, una balla, non c’è nulla di vero. E sinceramente mi sto anche parecchio arrabbiando. Ma vi sembra possibile che possa preferire un programma televisivo a una panchina di serie A? Il calcio è tutta la mia vita, nessun dubbio: non farò mai un programma televisivo né null’altro che non abbia direttamente a che fare con il calcio».