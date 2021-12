Furino: «Juve, alla fine ci rimette Allegri. Scudetto? Spero vinca il Napoli»

Giuseppe Furino, ex capitano della Juventus, ha parlato dell’attuale situazione della formazione bianconera

Giuseppe Furino, ex capitano della Juventus, ha parlato dell’attuale situazione della formazione bianconera. Le sue dichiarazioni in esclusiva a juventusnews24.com.

SALERNITANA – «Da juventino seguo sempre la Juventus. Contro la Salernitana la Juve non ha fatto una grande partita, ma ha saputo tenere le redini del gioco e ottenere la vittoria. Per quanto riguarda il Genoa, penso che sia un brutto cliente da affrontare in trasferta: la squadra dovrà giocare bene, come giocherebbe una squadra che ha personalità, tecnica e sicurezza. Dovranno imporre il proprio gioco per vincere a Marassi».

ALLEGRI – «Non so se mi sarei aspettato tutte queste difficoltà, però questo è un momento particolare per la Juventus. Il risultato è importante, ma è chiaro che la Juve sia in ricostruzione; ci vorrà del tempo perché si trovi la soluzione. La qualità della rosa? L’allenatore non può scendere in campo, ma nelle situazioni difficili deve trovare le soluzioni più adatte. Purtroppo alla fine chi ci rimette è sempre l’allenatore».

SCUDETTO – «Io sono del meridione, fino ai 12 anni ho vissuto in Campania tra Avellino, Salerno e provincia, prima di arrivare a Torino. La mia seconda squadra è il Napoli e spero che possa vincere. Le altre? Ne vedo tre o quattro che possono lottare, comprese Atalanta, Inter, Milan e Napoli, ma ancora non c’è certezza, il campionato è ancora all’inizio».

