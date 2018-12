Furto in casa di Thiago Silva: bottino da un milione di euro

Furto in casa di Thiago Silva: brutta disavventura per il difensore del PSG, i ladri hanno portato via gioielli e orologi all’ex Milan.

I ladri hanno approfittato della gara di Ligue 1 fra il PSG e il Nantes per depredare la casa di Parigi dell’ex difensore del Milan Thiago Silva. Furto a casa di Thiago Silva: a riportare la notizia è L’Equipe, secondo cui i malfattori avrebbero portato via al centrale brasiliano gioielli e orologi per un valore di circa un milione di euro. Fra i beni sottratti al centrale del PSG ci sarebbe anche un orologio dal valore di 600 mila euro.

Per fortuna, al momento della rapina, nell’abitazione non si trovava nessuno, nemmeno la moglie del calciatore, che aveva già fatto rientro in Brasile per trascorrervi le vacanze di Natale. Thiago Silva non è peraltro il primo giocatore del PSG vittima di una rapina nell’ultimo periodo: anche il suo compagno di squadra Choupo Moting, infatti, a novembre ha subito un furto in casa a novembre durante la sfida di Champions League con il Liverpool. In quel caso i rapinatori si sono dovuti “accontentare” di beni per un valore di circa 600 mila euro.

