Fusco alla Juve, è ufficiale: ecco il suo ruolo

Nuovo ingresso in società. Filippo Fusco, direttore sportivo, si aggiungere a Cherubini e a Paratici: ora è ufficiale

Filippo Fusco è un nuovo dirigente della Juventus. L’ex Verona ha firmato un nuovo accordo con la Juventus e sl 2nd Teams Area Manager, ovvero il direttore sportivo della Juventus Under 23 che appoggerà Cherunini. Questo il comunicato: «La Football Teams Area della Juventus, facente parte della Sport Area diretta dal Chief Football Officer Fabio Paratici, potrà contare da oggi anche sulla professionalità di Filippo Fusco, che assume la carica di 2nd Teams Area Manager, a riporto diretto di Federico Cherubini, Head of Football Teams and Technical Areas».

Ancora la Juve: «Fusco assume la gestione delle formazioni Under 23 e Under 19 e dei giocatori in prestito, e insieme a Stefano Braghin, Head of Women, e a Massimiliano Scaglia, Academy Manager, responsabili rispettivamente del Settore Femminile e delle Academy, completa così il gruppo dirigenziale, deputato al coordinamento delle squadre Juventus. Nato a Napoli il 26 maggio 1969, dopo la laurea in Giurisprudenza, Fusco ha maturato una notevole esperienza nel mondo del calcio professionistico italiano e internazionale, lavorando per Napoli e Benevento, offrendo la propria consulenza a diversi team europei, quindi proseguendo la propria carriera come responsabile dell’area tecnica di Foggia, Bologna e Verona, prima di approdare in bianconero.La Sport Area guidata da Fabio Paratici è inoltre composta da Maurizio Lombardo, General Secretary, e Matteo Fabris, 1st Team Manager».