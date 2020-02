Futuro Pochettino, l’ex Tottenham: «Ecco dove vorrei allenare»

Mauricio Pochettino esce allo scoperto: ecco quali sono i piani dell’allenatore dopo il divorzio con il Tottenham

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Mauricio Pochettino, ex tecnico del Tottenham ancora senza panchina, ha rilasciato un commento sul proprio futuro professionale. Ecco le sue affermazioni.

«Onestamente amerei lavorare in Premier League. È difficile, lo so, e al momento è l’ora di aspettare e vedere cosa succede. Questo è un momento di recupero, il tempo per pensare a se stessi e per essere pronti perché nel calcio tutto può succedere e bisogna farsi trovare pronti. Sono pronto e aspetto una nuova sfida e sono certo sarà fantastica».