Gabbiadini può davvero tornare in Serie A: piace a Fiorentina e Bologna

L’attaccante del Southampton Manolo Gabbiadini è chiuso in Premier League e sogna il ritorno in Italia con Fiorentina e Bologna interessate

Manolo Gabbiadini potrebbe veramente tornare in Serie A già durante la sessione di calciomercato di gennaio. Lo spazio per l’ex attaccante del Napoli al Southampton è ai minimi storici: già poco considerato dalla precedente gestione, l’arrivo di Hasenhuttl in panchina ha tolto ogni chance di titolarità all’italiano. Solo dodici presenze per lui, quattro da titolari. Nonostante quindi le dichiarazioni di un mese fa del suo agente, sembra davvero riaprirsi per lui un ritorno nel Bel Paese. Dove? Le destinazioni più probabili sono ad oggi la Fiorentina e il Bologna.

La Viola cerca in tutti i modi un giocatore in grado di sostituire Giovani Simeone, vera delusione dell’anno nonostante le ultime prestazioni positive. Un attaccante in grado di attaccare gli spazi come Gabbiadini potrebbe essere letale accanto al talento di Federico Chiesa. Sotto le Due Torri invece l’obiettivo è la salvezza, e Inzaghi cerca un centravanti da accompagnare a Santander, in grado di sfruttare gli spazi lasciati dal paraguayano. Palacio non garantisce dal punto di vista fisico, mentre Destro e Okwonkwo sono considerati inadatti per motivi diversi.